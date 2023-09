Au Maroc, les bâtiments étaient-ils assez solides face aux secousses ? Les réponses de Pascal Cohen, architecte à Casablanca

Marrakech, comme la plupart des grandes villes, présente côte à côte des bâtiments d’époques très différentes.

Les bâtiments construits ces dernières décennies doivent avoir été conçus selon les normes antisismiques.

"Depuis les années 80, 90, tous les bâtiments sont construits selon des normes sismiques" précise Pascal Cohen. "Aujourd’hui au Maroc, on est obligé de soumettre des plans de structure quand on veut construire un bâtiment, quelle que soit sa taille : un immeuble, une maison individuelle, un palais des congrès, un musée ou un centre de conférence… On est obligé aujourd’hui de fournir ces garanties aux instances qui délivrent les permis de construire. Elles vérifient tous ces plans et ne vous donnent l’autorisation de construire que si ces plans respectent les normes antisismiques internationales."

"On ne peut plus construire au Maroc un bâtiment sans qu’il soit antisismique."

Les bâtiments les plus récents sont donc censés résister mieux aux secousses.

C’est le cas aussi de bâtiments plus anciens, conçus à certaines époques où l’on portait un intérêt particulier aux matériaux et aux techniques de construction : "tout ce qui a été construit dans les années 50-40, pendant le Protectorat français, est très résistant, c’était de la très haute qualité" commente Pascal Cohen. "Les bâtiments qui ont bien tenu sont donc ceux qui ont été construits dans les années 50, ou bien dans les dernières années."

Mais d’autres bâtiments, d’autres époques, n’ont pas cette résistance. Il y a des bâtiments des années 60, 70, construits assez rapidement et avec des matériaux pas toujours réglementaires.

Et il y a des bâtiments très anciens et fragiles, notamment dans les petites rues de la Médina, mondialement célèbre. "Ce sont des bâtiments très vieux et dont l’entretien ne se fait pas forcément, avec le temps. Et quand arrive une secousse comme vendredi soir, on en paye le prix parce qu’on n’a pas fait attention à ce patrimoine".