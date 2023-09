Au Maroc, la vie en pointillé dans les montagnes endeuillées

Au Maroc, beaucoup de routes de montagne ont dû être dégagées pour permettre le passage des secours et des convois d’aide aux sinistrés. Mais dans certains villages reculés du Haut-Atlas, les rochers menacent toujours de tomber et certains passages sont obstrués. Les habitants, sous le choc, veulent reconstruire ailleurs au plus vite. Nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre des habitants. Et notamment Omar Ouhida.

De sa maison, il ne reste rien. Mais le pire est la perte de son fils. Emran, 12 ans, n’a pas survécu. Les rochers ont empêché les secours d’accéder à la maison. "J’ai perdu un enfant. Il est mort ici. La maison a été écrasée. Ma femme et mon autre fils sont sortis. Mais nous n’avons plus de logement. C’est la situation. On n’a rien et même ma vache est morte à côté, là." En attendant la reconstruction, la famille dort sous une tente, comme des milliers de sinistrés.

Et à de nombreux endroits, la montagne menace, les éboulements sont fréquents, ce qui transforme le quotidien en épreuve.