Au Maroc, des répliques font trembler la région de Marrakech

Au Maroc, les recherches se poursuivent dans les décombres, même si les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus minces. Chaque jour, des secousses sont toujours ressenties et dans les villes touristiques, les étrangers côtoient les habitants qui n’osent pas rentrer chez eux.

Dans un petit village du Haut Atlas, des secouristes sont interrompus par de nouvelles secousses. C’est la panique et la confusion. Les hommes courent se mettre à l’abri car les murs, encore debout sur les amas de gravats, risquent de s’écrouler. Un rocher est tombé et une personne blessée est évacuée.