Au Mans, le cheval "Doupette" aux côtés des éboueurs

Pendant quelques heures, chaque mardi matin, le bruit des sabots résonne dans la cité Plantagenêt, centre médiéval de la ville qui a souvent servi de décor de cinéma.

Quelques habitants ouvrent leurs fenêtres, certains prennent en photo la jument qui tire derrière elle un grand chariot à étagères sur lesquelles s'empilent peu à peu des sacs de déchets.

"Thomas adore. On attend chaque semaine avec impatience de voir passer le cheval. Et puis, pour les déchets, cela fait du bien aussi parce qu’avant, on devait les emmener en voiture, c'était toujours un peu compliqué, donc c’est vraiment pratique", témoigne Aneta, 39 ans, accompagnée de son fils.