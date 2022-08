Au Mali, l'Etat annonce un accord pour intégrer 26.000 ex-rebelles dans l'armée

Un porte-parole de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), l'ex-rébellion à dominante touareg, a dit que son mouvement a "accepté l'offre de gouvernement" pour mettre en place cette commission et "parler du problème de la chaîne de commandement" au sein de la future armée nationale reconstituée.

"La question concerne évidemment nos gradés. Quelle sera leur place dans la prochaine armée. Tant que ce problème ne sera pas réglé, on ne pourra pas parler d'avancées significatives", a déclaré vendredi à l'AFP Almou Ag Mohamed.

Appliquer l'accord d'Alger

La mise en œuvre de l'accord d'Alger, avec ses dispositions pour l'intégration des ex-combattants, ainsi que le redressement de l'autorité de l'Etat sont considérés comme des composantes politiques indispensables à une sortie de crise au Mali, en plus de l'action purement militaire.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé le 31 juillet les militaires au pouvoir au Mali à appliquer l'accord d'Alger et à retourner à la légalité "dans les meilleurs délais", en allant vers des élections.

Les colonels au pouvoir au Mali ont cédé début juillet aux exigences des Etats ouest-africains pour un retour au pouvoir des civils, en publiant une nouvelle loi électorale et un calendrier qui comprend une élection présidentielle en février 2024.

Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été secoué par deux coups d'Etat militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord.