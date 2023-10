Au Luxembourg, l’apprentissage douloureux d’une agriculture sans glyphosate

Il fustige la "contradiction" entre l’interdiction du glyphosate, qui oblige à retourner la terre, et l’encouragement à restreindre les labours pour améliorer la santé des sols.

"L’agriculteur n’a plus beaucoup de possibilités", ironise-t-il, même si cultivateurs bio et agronomes vantent l’existence de techniques alternatives.

Le Luxembourg entend réduire de 30% d’ici 2025 l’usage des produits phyto-sanitaires les plus dangereux : une baisse de 26% a été constatée dès 2021 en éliminant le glyphosate, relève le ministre de l’Agriculture Claude Haagen.

Pour lui, la réautorisation de l’herbicide pourrait compromettre l’objectif visé mais un retour complet en arrière semble improbable : "Les exploitants voient bien dans la pratique que c’était possible et même bénéfique pour leur image de marque", déclare-t-il, précisant que le Grand-Duché continuera de durcir sa réglementation encadrant le stockage et l’usage de ces produits.

Le Luxembourg s’opposera à la réautorisation du glyphosate proposée par Bruxelles mais la décision finale sera prise à la majorité qualifiée des Vingt-Sept.