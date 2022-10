Au Ligny 1815 Museum, des playmobils retracent l’histoire napoléonienne

Dans une ferme du 17e siècle, le Ligny 1815 Museum expose sur 200 m2 d’espace muséal, des uniformes complets, des pièces d’armement et d’artillerie, du gros matériel, des objets de la vie quotidienne militaire et civile au temps de Napoléon et plonge les visiteurs dans cette période particulière de l'histoire. Au moment de la bataille de Ligny, où 150.000 hommes se sont livrés à un combat mortifère, le lieu servit d’infirmerie. Une ligne du temps contextualise cette bataille qui survient deux jours avant l’historique bataille de Waterloo.

Du 15 octobre au 6 novembre, le musée propose pour la seconde fois une grande fresque historique et ludique grâce à l’univers des Playmobil. Ces petits personnages connus dans le monde entier récréent la bataille de Ligny, mais aussi le sacre de l’empereur et la vie civile et rurale de l’époque. Des pièces uniques retravaillées spécifiquement pour l’exposition intègre les différentes compositions. Une belle occasion pour petits et grands d’en apprendre plus sur l’histoire du XIXe siècle. Le collectionneur et passionné Dominique Bethune propose près de 10 m3 de matériel et des milliers de pièces divisées en 9 scènes historiques.

Informations pratiques

Du 15 octobre au 6 novembre 2022

Ligny 1815 Museum

Rue Pont Piraux 23, 5140 Ligny (Sombreffe)