Au Liban, 10% de la population possède désormais plus de 70% des richesses

Le Liban a toujours été l’un des pays les plus inégalitaires au monde mais ces dernières années, la tendance s’est accélérée à cause de la crise économique foudroyante que traverse le pays. Selon les Nations Unies, 10% de la population possède désormais plus de 70% des richesses.

Les derniers tubes de pop arabe résonnent dans les rues de Batroun. Le soleil est à son zénith. Les vagues lèchent le sable. Cette ville côtière est devenue en quelques années "la Saint Tropez, la Cannes ou la Porto Fino du Liban", résume Mario Tabchi, propriétaire du restaurant et de la maison d’hôte Ray’s.

Ici, la crise économique que traverse le Liban, l’une des plus graves au monde depuis 1850 d’après la Banque mondiale, paraît bien loin. "Le tourisme est en plein boom. Nos clients sont des Libanais qui vivent ici, des Libanais de la diaspora et des étrangers", précise le restaurateur.

Un complexe d’hôtels et de restaurants a même ouvert au cœur du centre-ville grâce aux financements des émigrés de Batroun. Baptisé "Le village de la diaspora" en guise de remerciements, ces bâtisses de vieilles pierres accueillent une clientèle aisée. Attablé avec un groupe d’amis, Ilyas Omais, 22 ans, est étudiant en marketing. Originaire de la vallée de la Békaa à l’est du pays, il vient se détendre dans la cité de bord de mer plusieurs fois par an. "On a été dans une plage privée, on sort, on fait du jet ski. On vient ici pour la vie nocturne, c’est très sympa. Par jour, on dépense entre 80 et 100 dollars chacun", raconte le jeune homme.

Cette dépense – bien que n’étant pas somptuaire – équivaut au salaire mensuel minimum au Liban. Ilyas Omais peut se permettre ces extras car ses parents travaillent pour des entreprises étrangères et sont payés en devises. Un privilège auquel la majorité de la population n’a pas accès.