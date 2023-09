Au lendemain des attentats du 11 septembre, la censure américaine s’abat sur l’industrie musicale

Aux USA, le groupe dérange. Au lendemain du terrible drame, ses membres n’hésitent pas à accuser les Etats-Unis d’être eux aussi les auteurs d’attentats terroristes à travers le monde. Des déclarations qui leur vaudront la surveillance de la CIA. Le forum de discussion de leur site sera également fermé à la suite de messages violents à l’encontre de leur pays. Le groupe finira même par se désolidariser du contenu des discussions tenues par certains fans. Mais ces faits ne seront pas les seules raisons de cette censure totale.

Depuis leurs débuts, Rage Against the Machine n’a eu de cesse que de critiquer leur pays natal. Son chanteur décrit ses concerts comme des dialogues permettant de s’interroger sur la société. Pour lui, il est possible de créer des actions politiques à travers la musique. Toutes les chansons du groupe sont politiquement engagées. Dans leurs paroles, ils n’hésitent pas à détruire le rêve américain, à dénoncer les médias qui exposent leur unique vérité et à attaquer le capitalisme. Récemment, lors de leur dernière tournée, le groupe prenait également position face aux décisions et à la politique du gouvernement américain. En juillet 2022, alors que plusieurs Etats américains interdisaient l’avortement, le groupe avait déclaré reverser 500.000 dollars à des associations de défense des droits des femmes dans le Wisconsin et l’Illinois. Le premier faisant partie des premiers états à interdire la pratique, le second étant devenu une terre d’accueil pour les femmes qui n’y ont plus accès.