Au large des Philippines, l'épave de bateau la plus profonde jamais localisée vient d'être découverte

L'événement a eu lieu au cours de la Bataille de Leyte, qui a vu s'affronter pendant plusieurs jours dans d'intenses combats forces japonaises et américaines.

Le Sammy B était un des quatre navires américains coulés ce 25 octobre 1944.

Localiser d'autres épaves

L'équipe de Victor Vescovo avait déjà repéré en 2021 le USS Johnston, qui repose à près 6500 mètres et était jusque-là l'épave connue la plus profonde. L'équipe cherche aussi le USS Gambier Bay à plus de 7000 mètres de profondeur, mais n'a pas encore réussi à le localiser.

Il manque en revanche des informations pour espérer localiser le USS Hoel.

A titre de comparaison, l'épave du Titanic repose à près de 4000 mètres de profondeur.