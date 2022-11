Au large de la Floride, un cimetière sous-marin utile à la faune aquatique.

Quinze ans plus tard, les restes de plus de 1500 personnes sont conservés au Neptune Memorial Reef et près de 1500 emplacements ont été réservés. Les prix oscillent entre 7995 et 29995 dollars et dépendent de l'endroit mais aussi du support choisi par les clients.

A 12 mètres de profondeur, les plongeurs slaloment entre les colonnes et sous les arcs, passent près de statues de lions, d'étoiles de mer et d'autres animaux.

Par cet après-midi ensoleillée, certains plongeurs doivent réparer des pierres tombales en cuivre qui servent à contenir les cendres des personnes. Un autre vérifie des coordonnées géographiques et en arrivant à l'espace indiqué, colle une plaque funéraire à une poutre en béton avec de la résine époxy.