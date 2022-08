Au large de la côte est américaine, les requins blancs de plus en plus nombreux.

Chaque année, durant les mois d'été, ces prédateurs remontent la côte atlantique des Etats-Unis vers la Nouvelle-Angleterre. Le pic de la saison intervient entre août et octobre. A Cape Cod, dans le Massachusetts, le personnage principal des "Dents de la mer" est ainsi devenu une attraction touristique, ornant casquettes et t-shirts.

Mais des plages ont aussi déjà dû être temporairement fermées cette année à cause de la présence de l'animal. Près de 300 grands requins blancs ont été équipés de balises au fil des années et une dizaine d'entre eux sont déjà présents dans la zone, selon Gregory Skomal, biologiste spécialiste des requins pour l'Etat du Massachusetts. Il estime que plus d'une centaine de grands requins blancs peuvent passer par ces eaux chaque année.

Des régulations ont été mises en place dans l'Atlantique à partir des années 1990 pour les protéger de la pêche.

"Il y a une hausse générale de la population, sans doute un rebond après de très hauts niveaux de surexploitation", même s'il reste difficile de donner une estimation précise de leur nombre.

En outre, les requins blancs ont tendance à nager de plus en plus près des côtes pour chasser l'une de leurs proies préférées : les phoques. Eux aussi ont été protégés et leur nombre grossit. Résultat : davantage de requins s'aventurant plus près des zones de baignade. "Les attaques de requins sont très rares mais ces dix dernières années, on en a vu davantage", dit Gregory Skomal.