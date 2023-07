Au Kirghizstan des plongeurs face au monstre du lac : le plastique.

Le président kirghiz Sadyr Japarov s'est publiquement ému au printemps dernier de la situation, exhortant ses concitoyens à préserver le lac. "Pourquoi tant d'indifférence et d'insensibilité à l'égard de notre lac chéri ? La propreté, ce n'est pas là où on nettoie mais là où on ne jette pas les ordures !", a tonné Sadyr Japarov, originaire de la région d'Issyk-Koul.

Le ministère des Situations d'urgence a envoyé des plongeurs pour épauler Anvar Chamsoutdinov et son équipe bénévole.

Ces initiatives sont saluées par Goulzam Satybaldieva, qui gère un commerce sur une plage à Tcholpon-Ata et remercie ces "plongeurs sensibles aux problèmes écologiques". "Si les touristes et les (habitants) prennent exemple sur eux, alors nous aurons la possibilité de transmettre aux générations futures un lac propre", dit-elle.

Mais au Kirghizstan, comme dans toute l'Asie centrale, le secteur du recyclage des déchets souffre de sous-investissements malgré une réaction des autorités, soutenues par des organisations internationales.

"Nous n'avons pas nettoyé le lac en 30 ans, depuis l'indépendance", explique Aïdar Kaptagaïev.

Ce plongeur du ministère des Situations d'urgence descend depuis mars jusqu'à 40 mètres de profondeur pour extraire les détritus.

Outre le carburant, les rejets toxiques et radioactifs des stations d'épuration et des usines sont dangereux pour la flore tandis que le plastique et les filets de pêche usagés menacent la faune aquatique.