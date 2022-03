Au Kenya, les tongs sont transformées en objets d’art afin de limiter la pollution

Les tongs ne proviennent pas uniquement des plages, mais aussi des rivières et des caniveaux des bidonvilles de Nairobi, l’une des capitales africaines les plus dynamiques et confrontée à un immense déficit de décharges.

"Nous recevons environ 1,2 tonne par semaine. Convertissez ça en mois, en année […] Ça fait beaucoup de tongs", explique M. Lenato.