Au Kenya, deux innovateurs transforment les déchets électroniques en prothèse bionique.

Des portraits d'Albert Einstein sont accrochés aux murs d'un laboratoire de fortune dans la périphérie de Nairobi, source d'inspiration pour deux innovateurs kényans autodidactes qui ont mis au point un bras bionique à partir de déchets électroniques.

Les cousins Moses Kiuna, 29 ans, et David Gathu, 30 ans, ont construit leur première prothèse de bras en 2012 après que leur voisin a perdu un membre dans un accident du travail. Mais le duo ne s'est pas arrêté là et a apporté de nombreuses améliorations pour son dernier prototype, une prothèse de bras bionique. L'appareil utilise un casque pour capter les signaux du cerveau et les convertir en courant électrique, qui est ensuite envoyé à un émetteur qui relaie sans fil les commandes au bras. Et le tout prend moins de deux secondes.