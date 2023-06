Au Juillet Musical de Saint-Hubert, le patrimoine et le grand répertoire classique à l’honneur

Le Juillet Musical propose chaque week-end du mois de juillet, à Saint-Hubert mais aussi dans un certain nombre de villes et villages de la province du Luxembourg, des concerts associant valeurs affirmées du monde musical et talents en devenir. Le programme privilégie le patrimoine et le grand répertoire classique sous forme de récitals ou de concerts de musique de chambre et symphoniques, sans oublier l’une ou l’autre découverte. Une place particulière est octroyée aux jeunes musiciens et ensembles repris sous le label des "concerts coups de cœur".

L’utopie est-elle inhérente à toute démarche artistique ? La question mérite d’être posée car ce terme depuis Thomas More a pris une dimension plus large pour embrasser globalement la notion d’idéal, de vision transcendante qui mobilise l’esprit et le pousse irrésistiblement en avant, cela même si le but à atteindre s’échappe sans cesse. L’artiste créateur n’est-il pas mû par cette formidable énergie, qui lui permet de se sublimer à la recherche d’un idéal d’autant plus admirable qu’il est insaisissable ?

Ainsi par exemple, il semble évident qu’un compositeur comme Ludwig van Beethoven sublime par sa musique les limites de sa condition humaine et de son handicap auditif. Sa musique le fait littéralement exister, en héros romantique (concert du 1er juillet). Créer une " véritable " musique américaine a également représenté une forme d’utopie, dans un pays qui présente une variété ethnique (via plusieurs vagues d’immigrations européennes, latino-américaines et asiatiques) qui rend virtuellement impossible une synthèse crédible. Pour autant, Samuel Barber, Gian Carlo Menotti et Aaron Copland ont proposé diverses solutions pour résoudre cette équation, en un savant mélange de romantisme chaleureux, de tableaux descriptifs et de discrètes références au pays et à ses traditions (concert du 9 juillet). L’amour est-il une utopie ? Vaste débat au sein duquel chacun se débat comme il peut ! Ce sentiment ô combien puissant et précieux inspire en tout cas nombre de fantasmes… et de désillusions, comme vous le raconte avec beaucoup d’éloquence le " Mad Lover " de ce 15 juillet. Utopie sans doute, mais surtout une rare capacité à assumer son destin pour Joséphine Baker, capable à la fois de réaliser son rêve parisien, de se transformer en résistante en pleine guerre mondiale puis de créer autour d’elle un utopique et chaleureux refuge multi-ethnique pour enfants. Un destin hors normes qui sera évoqué le 21 juillet. Utopie encore, toujours renouvelée, dès lors qu’il s’agit de cultiver avec talent l’art du crossover, qui permet le dialogue et la complicité entre des musiques aux essences différentes. Démonstration le 2 juillet ! Utopie enfin, elle qui consiste à transcrire, et donc à retrouver toute la magie de musiques aux origines diverses à travers un dispositif instrumental très différent de l’original. Anneleen Lenaerts vous en fait la brillante démonstration le 23 juillet. Sous toutes ses formes, l’utopie accompagne nombre de destinées et de créations artistiques dont elle constitue parfois le moteur, la source d’inspiration, l’étincelle initiale. Cette saison vous offre l’occasion de découvrir quelques joyaux nés au cœur de ce formidable bouillonnement d’idées.

Els Celis, directrice artistique du Royal Juillet Musical de Saint-Hubert