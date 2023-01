En formant un couvert continu et permanent, le lierre peut rapidement dissimuler un garage, une cabane, un mur ou tout autre élément manquant de charme. Pour apporter des notes de couleurs dans la verdure ambiante, des variétés au feuillage panaché sont disponibles dans les jardineries. Le choix est large, avec du blanc, du jaune et également des feuilles plus petites.