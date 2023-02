Au jardin, cinq idées pratiques pour la fin de l’hiver

La plante peut être facilement rajeunie. Avec un sécateur dont les lames ont été nettoyées avec un tampon de laine de fer et désinfectées avec de l’alcool à brûler, le tronc est sectionné. On choisit le niveau de la coupe selon la nouvelle silhouette qu’on souhaite obtenir. Pour une plante compacte, on peut couper à 20 cm de la base. Pour une plante plus imposante, on sectionne à 60 cm. Au sommet du tronc sectionné vont apparaître de nouvelles pousses. On en garde trois au maximum afin de ne pas former une couronne trop dense.