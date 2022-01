Au Japon, les entreprises aident leurs employés à trouver l’amour

Les entreprises japonaises s’inquiètent du bien-être de leurs employés. Face au peu d’interaction, elles proposent ainsi à leurs salariés de s’inscrire sur des applications de rencontres pour trouver l’amour.

La pandémie bloque toujours les salariés japonais chez eux. Dans un souci de bien-être, près de 800 entreprises au Japon, dont certaines très importantes comme Nippon Telegraph and Telephone Corp., incitent les salariés à s’inscrire sur des plateformes de "dating" afin qu’ils trouvent l’amour. Le but est qu’ils se sentent "plus heureux" et donc, par conséquent "plus productifs", rapporte le Japan Times.