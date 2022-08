Au Japon, les bains publics doivent se réinventer pour survivre

Un sento tokyoïte, Koganeyu, a rouvert en 2020 après une rénovation complète pour se transformer en un lieu branché. Dans sa petite salle d’accueil en béton brut, de jeunes clients alignés sur des bancs dégustent des bières pression artisanales au son d’une pop japonaise rétro jouée sur des disques vinyles.

"L’image que j’ai des sento, c’est un lieu où se rassemblent des papis et mamies", confie Kohei Ueda, un employé dans l’informatique de 25 ans venu à Koganeyu avec un ami. "Mais dans un sento comme celui-ci, plus à la mode et moderne […], je m’y sens plus à l’aise", ajoute-t-il.

Pour augmenter sa fréquentation, Kom-pal, un autre sento tokyoïte, ne mise pas sur un style "hipster" mais plutôt sur la technologie. Fumitaka Kadoya, 36 ans, a promu son sento sur les réseaux sociaux, recruté du personnel féminin pour encourager plus de femmes à fréquenter son sento ou ouvre même le dimanche matin.

"Les sento ont toujours fait partie de la culture japonaise", rappelle M. Kadoya. Et de nos jours, laisser toutes ses affaires dans un casier pour se détendre dans un bain chaud peut être une sorte de "détox numérique", pense-t-il. "C’est exactement ce dont les jeunes gens d’aujourd’hui ont besoin".