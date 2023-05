Au Japon, des navetteurs se plaignent du piano en libre accès qui couvre les annonces en gare

Au Japon, la mairie de Kakogawa a décidé de retirer le piano en libre accès qui trônait fièrement dans sa gare depuis six mois, suite à de nombreuses plaintes de nuisances sonores, qui empêcheraient les navetteurs d’entendre les annonces faites en gare.

Nous avons tous déjà vu passer sur nos fils d’actualité des vidéos de passant s’installant à un piano dans une gare, sous l’œil admiratif des passants et des navetteurs attendant leur train. Que ce soit dans les gares, les stations de métro ou encore les aéroports, depuis plusieurs années, les pianos en libre accès se multiplient dans les lieux publics, offrant leur clavier aux doigts de musiciens de passage, pour le plus grand plaisir de certains passants… Et au grand damne d’autres voyageurs.