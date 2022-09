Au Japon, des milliers de personnes se réfugient dans des abris à l'approche d'un typhon

Des milliers de personnes se sont réfugiées dans des abris dimanche dans le sud-ouest du Japon, alors que le puissant typhon Nanmadol se dirigeait vers la région, incitant les autorités à recommander à plus de quatre millions de résidents d'évacuer les lieux.

L'agence météorologique japonaise (JMA) a émis un "avertissement spécial" pour les départements de Kagoshima et de Mizayaki, dans le sud de la grande île de Kyushu, pour mettre en garde les habitants contre les risques élevés de fortes intempéries.

Un danger "sans précédent"

Dimanche matin, près de 98.000 foyers étaient déjà privés d'électricité dans les régions de Kagoshima, Miyazaki, Kumamoto et Nagasaki, tandis que les services ferroviaires régionaux, les vols et les traversées en ferry ont été annulés, selon les services publics et les services de transport locaux. Certaines épiceries, généralement ouvertes 24 heures sur 24, y compris lors de fortes intempéries, ont également fermé.

La JMA a averti que la région pourrait être confrontée à un danger "sans précédent" dû à des vents violents, des vagues déchaînées et des pluies torrentielles.

Veuillez rester à l'écart des endroits dangereux et évacuer si vous ressentez le moindre danger

"Veuillez rester à l'écart des endroits dangereux et évacuer si vous ressentez le moindre danger", a tweeté le Premier ministre Fumio Kishida après avoir convoqué une réunion du gouvernement. "Il sera dangereux d'évacuer la nuit. Mettez-vous en sécurité tant qu'il fait encore jour", a-t-il ajouté.

La chaîne de télévision publique NHK a indiqué que plus de quatre millions de personnes sur l'île de Kyushu avaient reçu des recommandations pressantes d'évacuation, et des responsables à Kagoshima et Miyazaki ont précisé que plus de 15.000 personnes se trouvaient dans des abris locaux dimanche après-midi.