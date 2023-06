Au Japon, des experts en démission aident les salariés à quitter leur travail

Le Japon n’est pas épargné par ce phénomène de désengagement salarié, plus connu sous le nom de "quiet quitting". Plusieurs rapports indiquent que les travailleurs du pays mettent davantage l’accent sur leur bien-être personnel que leurs aînés. Plus question d’enchaîner de longues heures sans repos et de prendre le risque de "mourir par surmenage" (karoshi).

Les salariés nippons rééquilibrent leur niveau d’exigence entre ce qu’ils donnent et ce qu’ils reçoivent de leur entreprise. Mais cela ne les rend pas plus épanouis et motivés pour autant : seuls 56% d’entre eux se disent investis dans leur emploi d’après le quotidien Nikkei, qui cite un rapport du cabinet Korn Ferry datant de 2020-2021.

Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir démissionner, même si cela reste mal vu dans un pays qui valorise la loyauté à vie à l’entreprise.

Les moins de 30 ans sont davantage enclins que leurs aînés à sauter le pas bien qu’ils aient souvent des scrupules à le faire par "peur de leur patron", comme l’a expliqué Toshiyuki Niino à Al Jazeera.

La start-up Exit assiste les salariés démissionnaires en informant, à leur place, leurs supérieurs hiérarchiques de leur volonté de changer d’emploi. Un coup de pouce facturé 20.000 yens (environ 133 euros) d’après Al Jazeera.