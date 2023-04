"Au hasard des pistes" : Philippe Lambillon raconte ses aventures d’avant les Carnets du bourlingueur

Philippe Lambillon était l’invité du 8/9 pour son livre Au hasard des pistes – Les tribulations d’un bourlingueur, dans lequel on le suit dans le monde entier à travers ses expériences les plus incroyables.

Avec 47 ans de voyages et 36 ans d’émissions pour la RTBF, il y aurait de quoi faire énormément de tomes d’anecdotes. Dans ce livre, Philippe Lambillon a voulu raconter ce qu’il a vécu avant les Carnets du bourlingueur.

"Ce que je voulais au départ, c’est qu’on parle de tout ce qui s’est passé en marge, ou tout ce qui s’est passé quand par exemple je suis en repérage, à mes tout premiers voyages quand j’avais 18-20 ans", explique-t-il. "Ce sont tous des gens que j’ai rencontrés, des gens extraordinaires que j’ai croisés."

Entre autres aventures et rencontres extraordinaires, le jour où il a failli subir une ablation des testicules à cause d’une blessure à la main, sa fouille par deux faux flics en Colombie sur une route de passage pour cocaïne, et mille autres épisodes plus ahurissants encore.

Ma vie a surtout été trépidante avant que je ne commence les Carnets.

Ce n’est qu’après des années de voyages et d’aventures rocambolesques que Philippe Lambillon a fait ses débuts à la télé : "j’ai vécu neuf mois par an pendant presque douze ans à l’étranger et dans des conditions extrêmes avec un sac à dos, où je vivais chez les gens. À l’époque j’avais un appareil photo et j’écrivais des articles, et puis j’ai acheté une caméra", raconte-t-il.