Au Grand-Hornu, direction le Liban pour l’exposition "Beyrouth – Les temps du design"

Le Grand-Hornu est un ancien complexe minier dont les murs sont l’un des nombreux témoignages du passé industriel de la Belgique. Aujourd’hui, la mine a laissé la place au CID – centre d’innovation et de design, un lieu qui proposent de nombreuses expositions alliant arts et industrie. En ce moment, en collaboration avec le musée suisse mudac, c’est le design qui est à l’honneur.

Une exposition importée de Beyrouth qui a vu naître ces dernières années de nombreux artistes en son sein, et les designers ne sont pas en reste. L’exposition nous invite dans la complexité de l’histoire libanaise, avec des objets qui témoignent d’un héritage multiple, à l’intersection entre occident et orient. En remontant le temps, l’exhibition nous fait découvrir l’émergence du design libanais, avec les prémices de la discipline au Liban entre les années 1950 et 1970. Un deuxième panel nous montre les tendances plus actuelles. La troisième partie, présente des œuvres consacrées au projet Minjara. Financé par l’Union européenne, ce projet a pour intention de redonner du souffle aux artisans menuisier libanais.