Au Gabon, un village veut sauver sa forêt sacrée de l'exploitation forestière.

Arsène est l'un des 200 habitants du village de Massaha, à 56 kilomètres à l'est de Makokou dans l'Ogooué-Ivindo, une vaste province gabonaise plus grande que la Belgique. Une fois par an pendant la saison sèche (juin-juillet), une pêche traditionnelle sur de longues pirogues de 15 mètres, baptisée Etoubili, nécessitait systématiquement d'accomplir un rite au pied du Kévazingo sacré. "Après ça, on remplissait un bateau entier de poisson et tout le village pouvait en profiter", s'enthousiasme Arsène.

Mais ce site sacré et huit autres le long de la Libumba, rivière affluente du fleuve Ivindo, ainsi que les territoires de vie et les sites d'anciens villages, en amont de la rivière, ont été absorbés dans un permis forestier attribué par l'administration. Dans les clairières des villages d'autrefois, l'entreprise avait installé un parc à bois, relate Arsène. Boîtes de conserves, barils et jerricanes, dont on devine la rouille derrière la nature qui reprend déjà ses droits, sont les derniers témoins de l'activité humaine.

En lisière de forêt, il y avait trois tombes mais "on ne peut plus reconnaître l'endroit car des bulldozers sont passés", déplore Arsène, machette en main pour dégager la végétation.

"Ils sont allés sur place sans savoir où se trouvaient nos vieux villages. C'est notre histoire qui est coupée à moitié."

Devant son "foyer natal" au cœur du village, Béatrice Itsetsamé, 69 ans, raconte se rendre presque quotidiennement dans la forêt. Elle y trouve du nkumu, une petite liane comestible mais aussi de la viande de brousse pour les cérémonies. "La forêt est riche pour nous, ça nous aide", glisse-t-elle, enveloppée dans un boubou bleu aux motifs jaunes.