Au fort de la Chartreuse, les zadistes sont partis : les voisins, en remerciement, évacuent les restes du camp

Pour les voisins qui sont venus, des gens plutôt âgés, équipés de bottes et de gants de chantier, c’est une manière de remercier les zadistes. Ils expriment tous de la gratitude envers ces drôles de gars et de filles, qui les ont intrigués, au début, au printemps, et qui ont remporté le combat qu’ils auraient voulu mener, parfois, exactement de la même manière.