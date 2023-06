Au fil de l’Histoire, ils ont lancé l’alerte : qui sont "les penseurs de l’écologie" ?

Nombreuses sont les femmes qui se retrouvent dans cette histoire de l’écologie, notamment les Belges Isabelle Stengers et Vinciane Despret.

Plus tôt, dans les années 50, deux personnalités se distinguent. Ruth Harrison, la militante britannique précurseur de la défense des animaux, qui a lutté contre les élevages intensifs.

Et Rachel Carson, une biologiste américaine qui, en 1962, lance l’alerte sur les pesticides, avec son livre Le printemps silencieux, qui se vendra à 2 millions d’exemplaires. Il suscitera une prise de conscience, par le public américain, que la nature menacée, ce n’est pas seulement la nature sauvage, les animaux lointains, mais c’est l’oiseau qui vient chanter a la fenêtre, le matin. L’effet sera énorme, le président Kennedy en parlera en conférence de presse.

Mais Rachel Carson sera aussi violemment attaquée, notamment par les lobbies des pesticides. Son travail sera délégitimé, aussi parce qu’elle était une femme célibataire sans enfant, "qui ne pouvait être que communiste", selon un secrétaire d'Etat à l’agriculture.

Françoise d’Eaubonne, écrivaine et philosophe, initiatrice de l’écoféminisme, dénoncera plus tard cette mainmise des hommes sur les voix des femmes et défendra la légitimité du combat des femmes.

Plus tôt, il ne faut pas oublier l’écrivaine George Sand, qui a été très active, avec d’autres intellectuels, dans un combat écologique pour préserver la forêt de Fontainebleau. Elle écrivait en 1872 : "Si on n’y prend garde, l’arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l’homme". On est toujours frappé de l’actualité de ce genre de formule, souligne Eric Aeschiman.