Au Festival de Pesaro, une rareté lyrique de Rossini reprend vie après près de deux siècles d’oubli

Pesaro, petite ville d’Italie intimement liée à Gioacchino Rossini, qui y est né. Comme chaque année, le Festival de Pesaro met en avant les œuvres du compositeur italien. Et pour cette 44e édition du festival, les rossiniens pourront découvrir une petite rareté qui n’avait plus été jouée en Italie depuis le XIXe siècle.

Une rareté absolue à l’affiche de la nouvelle édition

Les recherches dans les fonds et archives de la fondation Rossini à Pesaro réservent parfois de très belles surprises. Et la nouvelle édition du Festival de Pesaro réserve une très belle surprise à ses festivaliers. L’opéra Eduardo e Cristina, qui avait été créé à Venise en 1819, avait connu un certain succès et avait été repris pendant une vingtaine d’années, avant de disparaître presque complètement des scènes d’opéra italiennes.

Il faut dire que c’est un opéra qui avait la mauvaise réputation d’être un "centone", une sorte de collage, sans musique originale et donc, sans grand intérêt. Pourtant, lorsqu’on se penche sur la partition et sur le livret, on peut se rendre compte que l’opéra tient parfaitement la route, bien que Rossini ait emprunté des morceaux d’opéras napolitains et d’autres opéras…