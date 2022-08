Au festival de Pesaro, l’Otello de Rossini raconté comme un féminicide

A Pesaro, la metteuse en scène italienne – par ailleurs directrice artistique du Festival de Wexford – construit sa mise en scène comme un flash-back : les images du crime et les titres des journaux sont projetés pendant l’ouverture, et les trois actes de l’opéra de Rossini – créé à Naples en 1816, septante ans avant celui de Verdi – vont raconter comment on en est arrivé là. Evidemment, Otello (l’excellent Enea Scala) a souffert du racisme régnant dans la société vénitienne, et il ne fait pas de doute que l’infâme Iago (impeccable Antonino Siragusa) l’a manipulé. Mais ce qui tue Desdemona (intense Eleonora Buratto), c’est un système de patriarcat, où il est admis comme normal que les hommes usent de la violence pour asseoir leur domination sur les femmes.

Un magnifique spectacle dirigé de main de maître par Yves Abel, et qui vient rappeler à quel point l’opéra, même s’il a deux cents ans, peut nous éclairer sur le monde d’aujourd’hui.