Au Festival de Cannes, les yachts font exploser l’empreinte carbone : ce collectif tire la sonnette d’alarme

Pour les avions, ça existait déjà. Aujourd’hui, il y en a un même pour les yachts : il s’agit d’un collectif qui scrute les yachts aux quatre coins du monde pour en calculer l’empreinte carbone. Spoiler : les émissions de CO2 sont très très élevées. Et lorsqu’on se tourne vers le festival de Cannes, on voit que ces bateaux de luxe peuvent faire des ravages écologiques.

Le collectif "Yacht CO₂ tracker" a été créé en août 2022 et comprend une dizaine de membres, raconte l’un d’entre eux, qui a souhaité rester anonyme. Son objectif, c’est mettre à l’avant-plan le poids écologique de ces biens de luxe.

Si la recherche scientifique est vaste à ce sujet, est moins médiatisée que pour les avions. Par exemple "un superyacht avec un équipage permanent, un héliport, des sous-marins et des piscines émet environ 7020 tonnes de CO2 par an, ce qui en fait de loin le pire actif à posséder d’un point de vue environnemental", rapportait le média de divulgation scientifique The Conversation.

Et qui dit bateaux de luxe, dit milliardaires. "Au sein des quinze milliardaires qui émettaient le plus de CO2 en 2018, l'essentiel de ces émissions était lié aux bateaux. Nous avons trouvé ce constat interpellant et on s’est demandé s’il était possible de suivre les bateaux et d’en estimer les émissions de CO2 au fur et à mesure", explique-t-il. En 2018, par exemple le premier pollueur mondial était Roman Abramovich, milliardaire russe et ancien patron du club de Chelsea. Son bilan était de 30.000 tonnes de CO2. Et, parmi ses avoirs se trouve le superyacht "Eclipse" qui, avec ses 162 de longueur, est le 2e yacht le plus grand au monde.