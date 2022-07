Au Festival d’Aix-en-Provence, Raphaël Pichon dirige un Idomeneo japonisant

Musicalement, le résultat est splendide, riche en contrastes de tempi et d’intensité, riche en réalisation sonore (pianoforte et violoncelle, mais aussi une contrebasse pour le continuo) et riche en ornementations des solistes. Et quels solistes ! Michael Spyres, plus baryténor que jamais dans le rôle-titre, mais aussi Sabine Devieilhe, somptueuse Ilia, ou Nicole Chevalier, bouillante Elettra.

Côté scénique, on est moins convaincu par la réalisation de Satoshi Miyagi, qui transpose l’action dans le Japon de la fin de la seconde guerre mondiale et qui, surtout, perche les solistes sur des socles de statues sans permettre de véritables interactions entre eux. Avec à la clé quelques très belles images, mais très peu de théâtre.

Une production que vous pourrez écouter sur Musiq3 le samedi 6 août.

