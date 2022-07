Au Festival d’Aix-en-Provence, le voyage de Dante selon Dusapin

C’est une magnifique façon de proposer, en moins de deux heures, une lecture du Dante où le poète et son double, évoluant entre Virgile, Béatrice, Sainte-Lucie, les voix des Damnés et un narrateur, traversent successivement les limbes, l’enfer, le purgatoire et le paradis. Sur un livret en italien de Frédéric Boyer, le grand compositeur français signe une partition séduisante, plus enveloppante que narrative, superbement dirigée par Kent Nagano et servie par d’excellents chanteurs (dont Jean-Sébastien Bou et Dominique Visse) et une très belle mise en scène de Claus Guth.