Au Festival Alimenterrre, on dit "ZUT" aux pesticides

Présenté au Festival Alimenterre, le documentaire "ZUT - Zones Urgentes à Transformer" lève la voix contre les pesticides et la politique de laissez-faire qui les entoure.



Qu'on le veuille ou non, la question des pesticides nous touche tous. C'est un problème qui affecte toute la planète, un enjeu écologique et sanitaire qui fait, à juste titre, débat. Le problème est si large et ses ramifications si nombreuses qu'il n'est pas toujours facile de savoir par quel bout l'aborder. Le documentaire "ZUT - Zones Urgentes à Transformer" de François de Saint-Georges, présenté en avant-première au Festival Alimenterre, fait à cet égard un choix décisif : se pencher sur le microcosme plutôt que le macrocosme. En l'occurence, regarder le problème à l'échelle de quelques luttes menées depuis la Belgique.



Film à visage humain, "ZUT" suit quelques citoyens comme Marie-Thérèse et Christian qui se battent à leur manière l'usage des pesticides - quitte à pratiquer quelques actes de désobéissances civiles. Rien de bien méchant : des petites manifestations sauvages, des tracts collés un peu partout, et quelques discours qui viennent troubler la quiétude du voisinage grâce à un mégaphone.



Vous l'aurez compris, le documentaire porte bien son nom. C'est un zut à l'ordre établi, un zut à l'inaction, une rébellion modeste mais joyeuse qui pose quelques questions importantes. "Est-il vraiment obligatoire que nous soyons en contact avec ce risque invisible ?" nous demande le narrateur. Le documentaire n'ignore pas l'importance que revêtent les pesticides pour beaucoup d'agriculteurs, mais les raisons économiques ne sont pas suffisantes pour le convaincre. Comme l'expliquent les personnages du film l'expliquent, ce n'est pas parce qu'on est dépendant des intrants chimiques qu'il faut accepter cette dépendance. Faire de leur commune des "Zones Urgentes à Transformer" change-t-il la donne ? En tout cas, leurs actes de résistance sont beaux à voir.