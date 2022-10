"Au FC Bruges, il y a un avant et un après Simon Mignolet"

Dans l’InstaLive de La Tribune cette semaine vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les Diables rouges. Deux Belges, deux gardiens font beaucoup parler d’eux en ce moment. Thibaut Courtois pour la saison exceptionnelle et le trophée Yachine qu’il vient de recevoir, et Simon Mignolet pour les prestations cinq étoiles qu’il vient de réaliser.

Benjamin Deceuninck est convaincu qu’il est presque impossible pour un gardien de remporter le Ballon d’Or, à son grand regret. Par contre il se réjouit de voir, très probablement, Simon Mignolet décrocher le Soulien d’Or en Belgique prochainement. "Je pense que gardien, c’est le poste le plus sous-estimé par les dirigeants et parfois par les entraîneurs qui se contentent d’avoir un bon gardien, sans se dire qu’un grand gardien pourrait les amener ailleurs au classement, les sauver peut-être pour les équipes qui jouent le bas de classement, ou d’aller chercher un titre en plus pour les équipes qui jouent le haut de classement. Quand ça se joue à trois/quatre points maximum à la fin de la saison, il faut parfois juste regarder les gardiens et se dire que la différence est là. Et je pense que les entraîneurs et les dirigeants se posent trop peu la question."

Simon Mignolet en est le parfait exemple : "À Bruges, il y a un avant et un après Simon Mignolet, depuis trois ans. Lui en plus c’est un leader, il a emmené dans son sillage tout le reste de l’équipe. Et c’est le meilleur transfert du club de Bruges de ces dix dernières années. Même s’ils font un recrutement exceptionnel avec de très bons joueurs. Mais Simon Mignolet a tout changé."