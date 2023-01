Au fait, d’où vient la tradition de la galette des rois ?

Chez nous, c’est la pâte feuilletée fourrée à la frangipane qui est la plus répandue. Au fil des siècles, la tradition s’est exportée à travers le monde, modifiant avec elle la fève, la forme ou encore le goût du gâteau.

Les Portugais dégustent par exemple le "Bolo Rei" : une pâte briochée creusée en son centre et recouverte de raisins secs, de fruits confits et de sucre. La "Vassilopita" ou Galette de Saint Basile est la variante grecque de la galette des rois. Ce gâteau aromatisé à l’orange détient une fève pour le moins particulière. Les Grecs cachent dans leur gâteau non pas un santon mais une pièce de monnaie, censée apporter la chance à celui qui l’obtient.

Dans notre pays aussi, boulangers et pâtissiers redoublent d’inventivité pour proposer des galettes des rois revisitées.