"Au-delà du tableau", un documentaire sur la peintre Colette Bitker à découvrir au Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique

Le café Gourmand du jour, on le déguste avec la peintre Colette Bitker. Elle est au cœur du documentaire "Au-delà du tableau" présenté ce 21 avril à 20h00 aux Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique.

Documentaire que lui consacre le cinéaste Yvon Lammens, comme il en a déjà réalisés autour de Philippe Roberts-Jones, André Willequet, ou encore Pierre Alechinsky

Ce qui intéresse le réalisateur, c’est la transmission de la mémoire, autant que la résilience qui anime les personnalités sur lesquelles il se penche.

Colette Bitker, à 14 ans, en 1943, a dû fuir Paris, obligée de se cacher dans le Vercors. Sans école, la lecture était sa sauvegarde. Sa capacité à capter et à percevoir le sens caché des choses, son imaginaire et sa grande sensibilité la mettent particulièrement en éveil le jour où des Allemands, après avoir fait d’abord irruption dans sa maison du Vercors, finissent par emmener le voisin d’en face. Il ne reviendra jamais. Cet homme, emmené de force, était vêtu d’une chemise blanche et cette image d’une tache claire, entourée des uniformes allemands, qui se perd dans le paysage de montagnes, ne quittera jamais l’inconscient de la peintre, elle en retrouvera des traces dans ses nombreux tableaux.

Quelques 50 ans plus tard, l’artiste écrit et illustre son très touchant : "Une Chemise Blanche dans le Vercors".

C’est par ce livre qu’Yvon Lammens est entré dans l’univers pictural de Colette Bitker : elle aime faire jouer les couleurs et les mots, suscitant sur la toile, ce qui ne se voit pas d’un premier regard

Jacques de Decker, appréciait l’Univers de l’artiste, autant que sa personnalité riche, amicale et attachante… Il a initié l’idée de ce documentaire, Yvon Lammens le réalisera seul : il a parcouru les chemins des couleurs et des mots de l’artiste, il a été emmené par le dynamisme d’une personnalité qui, à 92 ans, est toujours aussi curieuse de tout. Un véritable personnage hors du commun. Depuis son atelier dans lequel elle travaille encore quotidiennement, elle jette un regard à la fois profond et amusé sur une vie qui ne cesse de l’interpeler… En l’écoutant nous dire, sur un ton un rien coquin, quelles sont gourmandises de la vie, imaginez un visage très expressif, illuminé par un sourire en coin… avec, à certains moments, l’œil qui peut s’assombrir…

"Au-delà du tableau" est un portrait intimiste d’une artiste libre, pétrie de culture et d’intérêt pour l’humain, il sera projeté ce jeudi 21 avril à 20h00 aux Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique.