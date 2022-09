"Au-delà du mythe" : cinq sopranos belges vous racontent des légendes revisitées par des auteurs belges

Sarah Defrise, Jodie Devos, Anne-Catherine Gillet, Sophie Junker et Céline Scheen apportent un nouveau regard à cinq histoires qui ont inspiré de grands compositeurs. Don Quichotte, Roméo & Juliette, Orphée et Eurydice, Don Juan et Shéhérazade… redécouvrez ces légendes dans un nouveau podcast de fiction, sur vos applications podcast et sur Auvio.