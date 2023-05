Cette expo nous montre aussi les premiers murs romains aux confins de leur Empire, comme le mur d’Hadrien qui marquait la limite de l’empire romain au nord de l’Angleterre et protégeait l’empire des invasions barbares (les Calédoniens) et jusqu’au mur voulu par Trump pour stopper l’immigration mexicaine, en passant par le mur des Lamentations, ou encore le mur de l’Atlantique, on découvre qu’un mur peut servir à protéger bien sûr, mais aussi à séparer ou à porter des messages.

Un espace est réservé aux murs des Catacombes à Paris où les ossements et les crânes (+ /- 6 millions) ont été rassemblés au point de se transformer en œuvre artistique, et qui nous disent : "il fut un temps où j’étais comme toi, et un jour viendra où tu seras comme moi".

Il y a aussi les murs d’enceinte de tant de villes, et les murs des châteaux forts.