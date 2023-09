Au-delà des frontières de l’Europe, comprendre la migration comme un phénomène naturel

Imaginez un torrent qui coule le long d'un cours d'eau. Les obstacles le dévient temporairement, mais ne peuvent l'arrêter. La migration, c'est pareil, un mouvement inarrêtable de personnes en quête d'opportunités et de refuge contre la pauvreté, la violence et l'instabilité. "Dès que les Occidentaux essaient de fermer une route d'un côté, d'autres flux apparaissent. Quand on fait un effort sur la Libye, les migrants passent par la Turquie ou le Maroc, et quand on s'arrange avec le Maroc, ils reviennent par la Libye", explique Pascal Ausser, de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Il paraîtrait donc illusoire, selon lui, de réaliser un barrage étanche compte tenu du potentiel de flux présent derrière.