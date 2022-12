« Au-delà de nos larmes » : comment vivre après les attentats au cœur de ce documentaire

Après une suspension et un début avorté en septembre dernier, le procès des auteurs et concepteurs des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles va enfin débuter. Avec plus de 1.200 parties civiles, ce procès s’annonce comme le plus long de l’histoire du pays.

Les membres du groupe de paroles unique en son genre, " Retissons du lien ", s’y préparent depuis longtemps. Victimes des attentats ou parents de jeunes radicalisés partis en Syrie, rien ne les prédestinait à se rencontrer. Mais au-delà de ce procès, ces femmes et ces hommes se réunissent surtout pour réfléchir, partager, vivre une expérience humaine et " penser ensemble pour un avenir en commun ". Ces personnes pourraient se haïr mais elles ont décidé au contraire de se réunir autour de questions fondamentales telles que " Que nous est-il arrivé ? " et " que pouvons-nous faire ensemble de cela ? "

Durant plusieurs mois, Françoise Wallemacq et Chergui Kharroubi ont suivi les activités de ce groupe. Avec pudeur et sensibilité, ils nous font vivre l’intimité de leurs échanges. Impossible de ne pas être bouleversé par ces rencontres d’une intensité sans cesse renouvelée.

Le travail que l’on fait ensemble, c’est se reconnecter avec l’humanité

On y fait la connaissance de Sandrine qui a été blessée dans le métro lors des attentats du 22 mars. Profondément marquée, ce groupe de parole est devenu pour elle un outil indispensable pour se reconstruire. " Je ne peux pas me reconstruire sur l’escalade haineuse. Comment faire société si nous avons peur les uns des autres ?" dit-elle. Elle y a rencontré Saliha, dont le fils de 19 ans est mort en Syrie après avoir été recruté pour le djihad à Bruxelles. Aujourd’hui, grâce à ce groupe, elles vont témoigner ensemble dans les écoles pour que leur expérience et leur travail collectif puissent être moteur d’une transformation de la société. " Le travail que l’on fait ensemble avec le groupe " Retissons du lien " c’est se reconnecter avec l’humanité " explique Sandrine aux élèves.

Autre duo très fort de ce documentaire : Sophie et Fatima. Embrigadé par Daech, le fils de Fatima est mort en Syrie lui aussi. La fille de Sophie, elle, a été blessée dans les attentats du métro. Elles sont devenues proches au fil des rencontres dans le groupe. " On était relié par quelque chose, chacune on avait partagé quelque chose dans nos destinées " explique Sophie. Ensemble, elles ont écrit un livre. " Toutes les mères pleurent le mêmes larmes " dit Fatima.

Tout au long du film, on vibre avec Sandrine, Saliha, Sophie, Fatima ou encore Georges, qui a perdu sa fille dans l’attentat du Bataclan à Paris, ou la jeune Laura blessée dans l’attentat à Maelbeek et les autres membres de " Retissons du lien ". Un groupe hors du commun dont le ciment est la volonté de lutter contre le repli identitaire et la haine. Désamorcer les discours stigmatisants et construire ensemble un destin commun : c’est le message qu’ils veulent porter.

Grâce à ce film d’une immense sensibilité, on partage durant 60 minutes un peu de cette expérience humaine inédite vécue par ces femmes et ces hommes qui forcent le respect.

Production Les Gens en coproduction avec la RTBF