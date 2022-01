Au-delà de la fracture numérique : Josiane, 92 ans, poste des dictons sur Facebook

Pour Laurence Vieren, ergothérapeute à la Vertefeuille, Josiane est une exception. "On a seulement deux ou trois résidents sur 150 qui ont leur propre tablette. Et il faut savoir l’utiliser ensuite. Pour les autres, on propose de découvrir cet outil un mercredi par mois. Et on l’intègre aussi à nos activités. Par exemple, pour l’animation gaufres, un résident a fait la playlist de musiques sur Spotify".

La crise sanitaire a révélé l’importance des tablettes pour garder du lien avec les familles. "Certaines familles habitent loin, en France. L’idée, c’est de faire une visio au moins une fois par semaine avec ces familles. On a aussi augmenté la couverture Internet. Avant, c’était uniquement à la cafétéria. Maintenant, c’est dans tous les bâtiments."

Dans le reportage audio ci-dessous, Josiane nous raconte comment elle passe son temps sur Internet.