Au Danemark, une exposition rend hommage aux détectoristes

Certains les voient comme des chercheurs de trésor des temps modernes, tandis que d’autres les considèrent comme des pillards. Les détectoristes déchaînent les passions en raison des objets anciens qu’ils découvrent grâce à leur détecteur de métaux. Le phénomène est tel que le musée national du Danemark lui dédie une grande exposition.

De nombreux pays, dont la France, interdisent aux particuliers d’utiliser un détecteur de métaux pour essayer de déterrer des objets anciens. Le Danemark fait figure d’exception. Chaque année, des milliers de Danois s’adonnent à la "détection de loisir" en toute légalité. Ils sont toutefois tenus de remettre leurs découvertes archéologiques à n’importe quel musée du pays nordique, en échange d’une récompense financière. Ces objets anciens sont ensuite confiés au musée national du Danemark, à Copenhague.

Certains de ces artefacts sont présentés au grand public depuis le 4 février dans le cadre de "The hunt for the Denmarks past". Cette exposition met en lumière les trouvailles d’archéologues professionnels et de détectoristes amateurs comme Ole Ginnerup Schytz. Ce dernier a trouvé, en 2021, un trésor en or datant de l’âge du fer (entre 1200 et 800 ans avant J-C en fonction des régions) dans un champ près de la ville de Jelling. "Le détecteur de métaux émet un signal très fort après une demi-heure de recherche. Je creuse et une chose jaune, couverte de boue, sort du sol. Je tiens une motte de terre dans ma main et je vois qu'un empereur romain me regarde droit dans les yeux. Je continue à chercher et, au bout d'une demi-heure, je trouve plusieurs pièces d'or", raconte Ole Ginnerup Schytz dans un communiqué.

Aussi fortuite soit-elle, cette découverte est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire du pays nordique. Elle atteste du rôle essentiel que jouent les détectoristes dans l’archéologie, selon Rane Willerslev, directeur du musée national du Danemark. "Ce sont des gens ordinaires qui nous ont confié certains des objets les plus importants que nous possédons au Musée national. Ainsi, au fil des siècles, ils ont contribué à sa création, au même titre que les archéologues, les historiens et les autres employés du musée", a-t-il déclaré.

Line Bjerg est l’une de ces employés. Cette conservatrice est chargée d’analyser les milliers d’objets anciens déterrés par des Danois munis de détecteurs de métaux. Elle estime qu’il est important que ce hobby perdure pour éviter que des pans de l’histoire danoise ne disparaissent sous l’effet de l’urbanisation et de l’agriculture commerciale. "Les connaissances que nous acquérons grâce aux découvertes [des détectoristes] remettent en question la perception que nous avons de la naissance de notre pays et ajoutent de nombreuses facettes au diamant étincelant qu'est l’histoire danoise", a-t-elle souligné. De quoi encourager les ventes de détecteurs de métaux dans le pays.

L’exposition "The hunt for the Denmarks past" est à découvrir au musée national du Danemark à Copenhague.