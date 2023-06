Au Costa Rica, l'histoire imbuvable de nos pesticides polluant l'eau potable

Des géants comme Syngenta (qui possède notamment une usine en Belgique, à Seneffe) et BASF commercialisent et exportent le chlorothalonil au Costa Rica. D’après les ONG Public Eye et Enearthed, qui ont consulté les données douanières costaricaines, Syngenta serait le numéro un sur le marché local. Il serait responsable de plus du quart des volumes de ce pesticide importés au Costa Rica durant les 3 dernières années.

Plus globalement, la Belgique n’est pas en reste : 25 tonnes ont été exportées de notre pays vers le Costa Rica en 2020 et 2021. "Nous, sur place, ce qu’on a vu, c’est que parmi les principaux vendeurs de chlorothalonil, on trouve des entreprises européennes", rapporte Laurent Gaberell (Public Eye). "Le leader du marché, c’est Syngenta, mais on trouve aussi BASF, l’Allemand qui continue de vendre du chlorothalonil au Costa Rica, malgré le fait qu’on l’a interdit chez nous. On sait qu’une partie du chlorothalonil vendu par ces entreprises est même exportée depuis l’Europe."