Au conseil communal de Waterloo, l'opposition est-elle réduite à faire de la figuration?

Ce mouvement d’humeur de la part des membres de l'opposition, c’est en réalité une accumulation de frustrations. Et elles ne dateraient pas d’hier, d'après le conseiller communal écolo Gérard Dayse. Au-delà des changements de dates de l'agenda du conseil communal, sans concertation préalable, ou d'invitations non envoyées pour certains événements, les élus ont surtout le sentiment d'un manque de respect et de considération a leur égard:

" Lorsqu'on formule certaines questions en conseil communal, quand on obtient des réponses, elle sont souvent peu circonstanciées, évasives voire inexistantes. Je pense par exemple au déménagement de la police où d'une part, on a été mis devant le fait accompli et par ailleurs, la décision a d'abord été annoncée en primeur à la presse, ce qu'on a trouvé particulièrement vexant de la part de la majorité. A noter que dans ce dossier, nous n'avons toujours pas obtenu les précisions souhaitées quant au coût d'aménagement de ce nouveau bâtiment par exemple. Nous pensons que le débat démocratique pourrait être beaucoup mieux mené si on arrivait à avoir des réponses concrètes à nos questions et si nos propositions n'étaient pas systématiquement rejetées du simple fait qu'elles viennent de notre part."