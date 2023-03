Au concert de Chris Brown, le goût de la nostalgie

En tournée mondiale pour l'"Under the influence tour", Chris Brown a posé ses valises à Bruxelles pour une date au Palais 12. C’était ce vendredi, et on a pu y assister. Une date attendue et sold out ! La foule était au rendez-vous.

Chris Brown c’est un emblème ! Celui d’une certaine nostalgie des années 2000’s, du R’n’B et d’un certain style. Le public l’a compris, le dress code est respecté. Chris Brown c’est quasiment 20 ans de carrière mais ça n’empêche pas son public d’être jeune et survolté.

Histoire de faire monter la sauce, c’est la chanteuse sud africaine Tyla qui assure la première partie. Cette étoile montante de l’amapiano enflamme la fosse avec ses sons teintés d’afro.

C’est finalement à 21h que Breezy monte sur scène.

Une scénographie futuriste pour débuter

Couleurs, décontraction, écrans géants et véritable troupe de danseurs (14 au total), c’est pour une scénographie futuriste que Breezy a opté pour débuter son show. Et oui, avant de voir le vrai, on a le droit à un Chris Brown robotisé, et plusieurs robots sur écrans géants censés nous faire comprendre que, ça y’est, le show est sur le point de démarrer. Une femme robot apparaît sur les écrans géants et toise le public. Un artifice pour faire monter l’impatience. Et des images sexy un peu cheap qui défilent.

Une entrée en matière finalement quelque peu artificielle qui loupe l’effet escompté, celui de nous en mettre plein la vue.

Et finalement Chris Brown arrive sur scène par les airs et commence par son titre "Indigo", du nom de son album sorti en 2019. On sent que le concert peine à pleinement démarrer. Il enchaîne avec "Beautiful people" et la foule commence à se déchaîner, même si les problèmes de réglages d’autotune n’offrent pas le son le plus optimal pour ce début de concert.

Some new, some old

Un petit retard à l’allumage qu’on oublie assez vite, dès que Breezy nous renvoie à nos souvenirs. "Some new, some old". C’est le fil conducteur de ce début de concert. Breezy n’hésite pas à se balader entre le passé et le présent. C’est d’ailleurs un véritable retour vers le passé qui anime la dernière partie du concert. Il nous renvoie une quinzaine d’années en arrière et nous fait traverser le temps. On passe de "Gimme That" (2005) à "With you" ou encore "Kiss Kiss", que Breezy chante a cappella, ce qui nous fait vite oublier les problèmes d’autotune du début.

Les années et les classiques défilent et la magie opère avec une fosse qui s’époumone au son de "She ain’t you", "Don’t wake me up" ou encore "Turn up the music". Finalement, ses classiques restent indémodables, et ça, c’est l’apanage des plus grands.

Un show à l’américaine

On le disait, le show Chris Brown c’est une véritable machine. 14 danseurs et danseuses, et surtout lui dont les qualités de danseur sont indéniables, les chorégraphies les plus spectaculaires s’enchaînent les unes après les autres. Le tout avec une variété de style à saluer. En effet, on passe de l’univers du hip-hop, à celui de la funk, du locking, du new style ou encore de la house. On en prend vraiment plein les yeux. C’est somme toute ce que l’on appelle un show à l’américaine. Et un show bien réalisé.

Oui, on en prend plein les yeux. Oui, Chris Brown assure la possession de la scène et parvient à créer une atmosphère années 2000’s qui met tout le monde d’accord. Mais on regrette, un côté impersonnel à la prestation offerte par la star américaine. Une proposition artistique respectable mais qui manquait finalement un peu d’éclats même si Breezy a su prouver une fois de plus qu’il faisait bel et bien partie de l’histoire classique du R’n’B international.