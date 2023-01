Au coin du pont d’Amercoeur, la ville de Liège remporte son bras de fer avec un afficheur publicitaire

C’est la fin d’une bataille de tranchées qui dure depuis plus de vingt ans. Elle concerne une parcelle d’angle, une friche, au pied de la côte de Robermont. Elle est stratégique pour les annonceurs : pas moyen de louper une affiche publicitaire depuis le pont d’Amercoeur. Ce petit bout de terrain est également précieux aux yeux de l’administration communale, qui a entrepris une lutte contre les "dents creuses" le long des quais, et une opération de requalification urbaine de tout le quartier.

Au début du siècle, une agence de pub a obtenu de pouvoir implanter un panneau à cet endroit. Une autorisation pour six ans, à condition que ça ne crée pas un droit à long terme. Maintenu au-delà du délai, et après mise en demeure de démontage le dispositif a été verbalisé comme infraction environnementale. La firme a alors introduit une demande de permis pour continuer à utiliser cet espace : elle n’a pas ménagé ses efforts, elle a promis de le verduriser, et d’y intégrer un écran digital, avec diffusion d’informations municipales entre les pages commerciales. Et elle l’a fait, malgré le refus de la ville : c’est que, sur recours, le gouvernement wallon a dit oui.

Le dossier a fini par arriver devant les magistrats du conseil d’État, qui viennent de donner tort au ministre de l’aménagement du territoire. C’est une zone d’habitat, de résidence: il aurait fallu se montrer plus attentif au voisinage, au bâti des alentours. Quant à savoir si la volonté de reconstruire "quelque chose" va enfin se concrétiser, c’est une autre histoire.