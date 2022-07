Au coeur de la Bataille des Ardennes mais aussi de l'histoire de la deuxième partie du XX ème siècle à Bastogne

Retournons au cœur du Bastogne War Museum avec un nouveau parcours " Génération 45 " et un décor de ces années-là puis une salle de spectacle et un film. " C’est l’histoire de deux vétérans, un Allemand et un Américain dans la deuxième moitié du XXème siècle ", précise Mathieu Billa, conservateur du Bastogne War Museum, " le parcours de deux familles ont pu vivre dans les années d’après-guerre. En suivant leur parcours, on découvre en fait l’histoire de l’Europe pendant ces années. " Jusqu'à la chute du mur de Berlin et au-delà. Mais l'extension du Musée va aussi permettre à Bastogne de devenir un véritable centre de référence de la Deuxième Guerre Mondiale, avec un centre de documentation et des classes pour mieux accueillir les groupes scolaires.