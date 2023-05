Au coeur d’Enghien, une épicerie-herboristerie coopérative rêve de voir le jour

Le lieu convoité est situé à 50 mètres de l’actuelle épicerie. Une aubaine pour ne pas perdre la clientèle actuelle. "C’est un magnifique endroit qui s’étend sur 350 m2. On y prévoit une rénovation sobre, privilégiant la récupération, l’écoconstruction et l’économie circulaire." Pour consolider la promesse d’achat du bâtiment et lancer l’épicerie coopérative, EquiLibri a besoin de lever 1.300 000€ d’ici le 30 juin. "On a eu un démarrage assez lent. Actuellement, on compte plus de 100 "Équilibristes" pour un total de 270.000 €. Mais on y croit, car le projet fait sens et tient la route économiquement !"

Au-delà du soutien à l’économie locale et de la création d’un demain souhaitable via la prise de décisions collectives, les membres de la coopérative agréée auront une ristourne au moment de passer à la caisse. "Les bénéfices de la coopérative seront répartis de deux manières. D’abord, l’argent sera réinvesti dans l’entreprise, pour remplacer un frigo défectueux par exemple. Ensuite, les coopérateurs auront une remise à la caisse. C’est une façon de redistribuer les bénéfices." Et si un jour, ÉquiLibri venait à distribuer des dividendes, "ils ne dépasseraient pas les 6%, c’est comme ça pour les coopératives agréées. On veut attirer des profils dont l’objectif n’est pas uniquement financier, mais davantage sociétal."