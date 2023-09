Au Chili, les familles cherchent encore leurs proches disparus sous la dictature

Ce lundi 11 septembre, le Chili commémore les 50 ans du coup d’État mené en 1973 par le général Augusto Pinochet contre le président socialiste Salvador Allende. Plus de 30 ans après le retour de la démocratie dans le pays, les familles des disparus de la dictature recherchent toujours leurs proches.

Devant le Palais présidentiel de La Moneda, à Santiago, cela fait plusieurs jours que des dizaines de petites pancartes sont plantées dans la pelouse. Sur chacune d’entre elles, la photo d’un homme ou d’une femme ainsi que l’inscription ¿ Dónde están ? (Où sont-ils ?). Cela fait 50 ans que les familles des détenus disparus se posent cette question et parsèment la capitale, ainsi que le pays tout entier, des photos de leurs proches restés introuvables.

Au Chili, la dictature d’Augusto Pinochet, qui a duré 17 ans, a fait plus de 3 200 morts parmi lesquels près de 1 500 victimes de disparitions forcées. Seules 307 personnes ont été identifiées. " Après la disparition de mon père, nous avons cherché absolument partout avec ma mère, dans les cimetières, dans les morgues, à la sortie des prisons ", se souvient Gaby Rivera, présidente de l’Association des Familles des Détenus Disparus (AFDD).

Elle avait 15 ans lorsque son père Juan Luis Rivera Matus a été arrêté, le 6 novembre 1975. Il était leader syndical, membre du Parti Communiste chilien et militant au sein de l’Unité Populaire, la coalition gouvernementale du président socialiste renversé. " Notre association a été la première à manifester dans la rue, malgré la peur et la terreur que nous imposait Pinochet. Mais devions sauver la vie de nos proches ! ", raconte la présidente de l’AFDD. Avec sa mère, elles furent parmi les premières à intégrer l’organisation née en 1975, principalement composée de femmes puisque la majorité des détenus à l’époque étaient des hommes, politiquement actifs.

Le désert au peigne fin

En 2001, lors de fouilles dans un ancien centre militaire, un ossement appartenant au père de Gaby Rivera ont été retrouvés. " Nous ne nous y attendions pas, se remémore-t-elle. Car nous pensions que le corps de mon père avait été jeté à la mer, comme ce qu’on nous avait dit. " Dans le nord, certaines mères, épouses ou encore sœurs ont passé le désert d’Atacama au peigne fin.

D’autres ont fouillé les fleuves du sud dans l’espoir de trouver un ossement ou n’importe quel autre indice qui pourrait orienter leurs recherches. Car pendant la dictature, les familles ont été confrontées face à " un obstacle de la taille d’une montagne ", explique Nelson Caucoto, avocat, défenseur des Droits de l’Homme, avec plus de 1 000 affaires à son compteur.

" J’ai défendu des prisonniers politiques, traité des cas de torture, d’abus policiers. Mais la majorité de mes dossiers concernaient des disparitions forcées ", énumère-t-il. " La Cour Suprême chilienne a reçu le coup d’État à bras ouverts, poursuit l’avocat. Il y a bien eu quelques juges qui étaient contre le régime militaire et qui ont essayé de faire des choses mais sans grand résultat. Car cette dictature a été très sanguinaire et beaucoup de juges étaient pétrifiés. "

La loi d’Amnistie, promulguée en 1978, n’a pas non plus aidé les familles, car les juges l’ont appliquée quasi systématiquement, maintenant les bourreaux des victimes dans la plus grande impunité. Ce n’est qu’après la dictature, au début des années 1990, que quelques procès ont été relancés mais la délicate transition démocratique a rendu laborieux le travail de la Justice.

Cependant, ces derniers mois et ces dernières semaines, à l’occasion des 50 ans coup d’État, la Cour Suprême a rendu une série de verdicts condamnant ainsi plusieurs auteurs de violations des Droits de l’Homme. " C’est historique. Les juges aujourd’hui sont en train de sauver notre prestige ", estime Nelson Caucoto.

"C'est l'Etat qui doit établir la vérité"

Le 30 août dernier, à l’occasion de la journée internationale du détenu disparu, le président chilien Gabriel Boric a lancé le Plan National de Recherche. Après huit mois de consultations et d’échanges avec les familles et organisations, l’État chilien met en place pour la première fois un programme permanent afin d’établir les circonstances dans lesquelles les détenus ont disparu pendant la dictature.

L’objectif sera également de garantir la participation ainsi qu’un accès à l’information pour les familles, et d’instaurer des mesures de réparation. " C’est l’État qui a planifié et exécuté ces crimes, c’est donc l’État qui doit se charger d’établir la vérité ", avait alors déclaré le président chilien. Et d’ajouter : " La mémoire de ceux qui n’étaient pas nés à cette époque est incomplète. Ma mémoire est incomplète car il me manque les détenus disparus. "

Les familles ont unanimement salué ce plan sans toutefois se faire de grandes illusions car " notre principale préoccupation, explique Gaby Rivera, c’est que les familles meurent sans savoir ce qu’il est arrivé à leurs proches. " Et cinq décennies après le bouleversement de leurs vies, nombreuses sont les mères et les épouses qui ne sont déjà plus là.